Scopri come utilizzare Canva per supportare l’apprendimento di studenti con ADHD. Iscriviti gratuitamente

Leggi su Orizzontescuola.it

In questa videolezione gratuita, Alessio Bucci di Top diti mostreràcreare materiali didattici efficaci per migliorare la concentrazione e la produttività. Cosa imparerai: L’uso strategico dei colori per stimolare la performance. Tecniche di organizzazione dei contenuti,checklist, tabelle e timer.realizzare grafiche illustrative per spiegare concetti complessi in modo visivo. La lezione è gratuita: basta registrarsi alla .L'articoloperdicon