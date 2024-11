Palermotoday.it - Scoppia la protesta dei lavoratori della Di Bella Costruzioni: lunedì due ore di sciopero a Palermo

Leggi su Palermotoday.it

ladeiDiche opera anche in appalto per la installazioneilluminazione pubblica per il Comune die nel territorio trapanese, oltre che con Enel Solee City Green Light. Ad annunciare lodi due ore deidi