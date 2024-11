Quotidiano.net - Sciopero treni 23 24 novembre, Fs avverte: possibile impatto significativo sulla circolazione. Gli orari

Roma, 222024 - Si va verso un weekend di disagi per chi deve prendere il treno. E’ stato proclamato infatti da alcune sigle sindacali autonome unonazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 del 23, alle ore 21 di domenica 24. Fs informa che "lopotrebbe avere unferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia". E ancora: "Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'o di termine della protesta sindacale", fa presente la società.talia, tenuto conto "delle possibili importanti ripercussioni" sul servizio, invita i passeggeri "a informarsi prima di recarsi in stazione e, se, a riprogrammare il viaggio".