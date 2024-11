Lanazione.it - Sciopero della sanità per il 29 novembre, garantiti i servizi minimi

Pisa, 222024 - È stato proclamato unogenerale per l'intera giornata di venerdì 292024 di tutti i settori pubblici e privati indirizzato ai dipendenti del comparto edirigenza indetto dai sindacati Cub, Sgb, Sial Cobas, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Cgil e Uil. L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione deisanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero. Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunquetutti iessenziali previsti per il settoree, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.