Oasport.it - Sci alpino, lo slalom di Gurgl per avere un quadro più completo dei valori, gli italiani per cancellare Levi

Ormai da qualche tempo nel Circo Bianco c’è una gara che parte sempre senza un favorito d’obbligo. Stiamo parlando dello. La categoria nella quale c’è il maggior numero di candidati al successo di tappa e nel quale regna l’equilibrio più assoluto. Non sarà da meno anche lodi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025, che si disputerà domenica 24 novembre.Quale sarà il programma? La gara sulla pista denominata Kirchenkar prenderà il via con la prima manche fissata per le ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Dopo la gara didella scorsa settimana, la prova dici darà spunti importanti per capire quali sono i realinel Circo Bianco.La prima gara stagionale tra i pali stretti ha visto il dominio di un redivivo Clement Noel davanti a Henrik Kristoffersen (due volte secondo in questa annata) e Loic Meillard.