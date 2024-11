Oasport.it - Sci alpino, dove vedere in tv gli slalom di Gurgl 2024: orari, programma, streaming

Nel fine settimana tra sabato 23 e domenica 24 novembre, a, in Austria, proseguirà la Coppa del Mondo-2025 di sci: indue, con la gara femminile prevista sabato e quella maschile indomenica. In entrambi i casi prima manche alle 10.30 e seconda run alle 13.30.Per quanto concerne il settore femminile saranno sette le azzurre in gara sulle nevi austriache, ovvero Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.Nel comparto maschile saranno cinque gli azzurri al via della gara austriaca, ovvero Alex Vinatzer (bronzo iridato in carica), Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross, mentre la presenza di un quinto azzurro al via sarà decisa soltanto all’ultimo momento dalla direzione tecnica.