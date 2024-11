Arezzonotizie.it - Schianto auto-scooter, ambulanza sul posto. Ripercussioni sul traffico

Leggi su Arezzonotizie.it

Incidente in mattinata ad Arezzo, in viale Signorelli, nei pressi dell'Aci. Coinvolti una vettura e uno. Il sinistro è avvenuto alle 9,30 di oggi, venerdì 22 novembre. Una persona è rimasta ferita, anche se non in maniera grave, e ci sono statesul, con l'arteria.