Ilgiornale.it - Scatta, tagga e vinci una crociera con il concorso di Bit Milano

Leggi su Ilgiornale.it

Per partecipare basta recarsi allo stand di Bit nel padiglione 9 della Milan Games Week & Cartoomics in corso in FieraRho fino domenica 24 novembre. In palio una vacanza con Costa Crociere