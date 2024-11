Liberoquotidiano.it - Sapienza, alto Far West a Roma: i collettivi "antifascisti" assaltano la polizia

Momenti di tensione traautonomialladi. Gli attivisti sono arrivati di fronte al cordone degli agenti che erano in assetto antisommossa e hanno provato a forzarlo, venendo respinti con cariche di alleggerimento. I manifestanti erano partiti da Scienze Politiche nella città universitaria e stavano provando a raggiungere la facoltà di Economia in via del Castro laurenziano dove era in corso una manifestazione di Azione Universitaria.