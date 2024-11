Teleclubitalia.it - San Nicola la Strada, riempie di botte la nonna e la minaccia: arrestato 20enne

Leggi su Teleclubitalia.it

e picchia la. In manette ungià noto ai carabinieri per reati in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi. Il giovane è stato bloccato nella tarda mattinata di ieri mentre stava cercando di forzare il portoncino d’ingresso dell’abitazione situata nel piccolo centro di Sanla, dove vive insieme .L'articolo Sanladilae laTeleclubitalia.