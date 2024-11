Liberoquotidiano.it - Samsung presenta Morning Stars Citadel

Milano, 22 nov. - (Adnkronos) -torna alla Milan Games Week & Cartoomics 2024, dal 22 al 24 novembre, con un'esperienza ancora più immersiva: la, uno stand di 430 mq con 31 postazioni gaming nel Padiglione 15 di Fiera Milano (Rho), progettato per offrire ai fan un'esperienza di gioco senza precedenti. In collaborazione con DIVE e i, il team eSports di, il brand dà vita a un vero e proprio hub per gli appassionati di videogiochi, con la possibilità di incontrare i pro player del team, sfidarsi sui titoli più famosi e testare le più recenti tecnologie, che da sempre risponde alle variegate esigenze e interessi dei gamer.Lo stand offre un ricco calendario di attività con la partecipazione di numerosi content creator. Sabato mattina lo streamer Dario Moccia e la cosplayer e twitcher Kasumi saranno protagonisti sul palco di un talk show esclusivo per conoscere i fan e scoprire il mondo dei videogiochi, in un momento speciale di chiacchiere e gioco.