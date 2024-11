Salvo un pontino che rischiava di annegare ma non ha l permesso di soggiorno e viene espulso L’assurda storia di un eroe senza giustizia

Leggi su Dayitalianews.com

Aggressione sul Lungomare Caboto: Al Via il Processo per le Lesioni al Tabaccaio di GaetaIl 5 dicembre prossimo avrà inizio, presso il Tribunale di Cassino, il processo relativo alle gravi lesioni subite da un tabaccaio di Gaeta dopo una lite avvenuta un anno fa sul lungomare Caboto. L’episodio, che ha suscitato grande clamore, vede coinvolti un quarantenne tabaccaio, una donna e il figlio di questa, protagonisti di un diverbio culminato in una violenza inattesa.La Lite e l’Incidente: Tabaccaio Spinto in MareIl 16 dicembre dello scorso anno, il quarantenne titolare di una tabaccheria del centro di Gaeta ha avuto un acceso diverbio con una donna e il figlio. Il litigio è degenerato quando la donna ha spinto l’uomo oltre la banchina, facendolo precipitare in mare. La caduta ha causato gravi lesioni, con l’uomo che ha rischiato di, riportando tra l’altro danni significativi al collo per i quali è stato necessario un intervento di tracheotomia.