Liberoquotidiano.it - Salvini si smarca da Crosetto: "Netanyahu? È il benvenuto in Italia, criminali sono altri"

"Posso ritenere che la sentenza sia sbagliata e per me lo è, perché mette sullo stesso piano il premier israeliano e il ministro della Difesa con il capo degli attentatori di Hamas.due cose completamente diverse. Ma aderendo noi alla Corte penale internazionale dobbiamo applicare le sue disposizioni". Guidocommenta così il mandato di cattura della corte dell'Aja sue Gallant. Poi, sempre il titolare della Difesa ha aggiunto: "Se il premier israelianoe l'ex ministro della Difesa Gallant venissero indovremmo arrestarli in applicazione di una normativa internazionale. Non per decisione politica, dobbiamo applicare questa sentenza, come ogni stato che aderisce. L'unico modo per non applicarla sarebbe uscire dal trattato". "Da una parte c'è un atto terroristico e dall'altra c'è un Paese che, a seguito di quest'atto, va e cerca di estirpare un'organizzazione criminale terroristica- ha aggiunto- Poi se vogliamo giudicare come Israele si è mossa a Gaza, quanta della forza usata fosse necessaria o quante linee rosse siano state superate è un altro discorso.