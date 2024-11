Quotidiano.net - Salvini, se Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto

"Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e seinil. I criminali di guerra sono altri". Lo ha detto il vicepremier Matteoa margine dell'assemblea Anci. "Non entro nel merito delle dinamiche internazionali. Israele - prosegue - è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l'incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni. Adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medioriente mi sembra irrispettoso, pericoloso perché Israele non difende solo se stesso ma difende anche le libertà le democrazie e i valori occidentali. Mi sembra evidente che sia una scelta politica dettata da alcuni paesi islamici che sono maggioranze in alcuni istituzioni internazionali"