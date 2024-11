Unlimitednews.it - Salvini “La Lega protagonista del salvataggio di Banca Mps”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Sono felicissimo che lasia statadeldi Mps. Ricordo che solo pochi anni fa si pensava alla chiusura, ai licenziamenti. Adesso è tornata appetibile, produce utili, corre in Borsa. Penso che laabbia fatto un grande lavoro per gli italiani e non solo per Mps”. Così il vicepremier e ministro Matteo, intervenendo agli Stati Generali della Sanità organizzati dalla.xm4/ads/col/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo