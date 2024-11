Sbircialanotizia.it - Rugby, Amort (Ceo Alperia): “Orgogliosi di essere Top sponsor Fir, condividiamo stessi valori”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il Ceo diS.p.A., in occasione della conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino di presentazione della partnership con la FIR e della partita della Nazionale contro gli All Blacks "Noi saremoufficiale e fornitori di green energy per le Nazionali, maschile e femminile -dichiara Louis, Ceo diS.p.A., in occasione della .