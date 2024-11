Rugby Amort Ceo Alperia | Orgogliosi di essere main sponsor Fir condividiamo stessi valori

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Noi saremoufficiale e fornitori di green energy per le Nazionali, maschile e femminile -dichiara Louis, Ceo diS.p.A., in occasione della conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino di presentazione della partnership con la FIR e della partita della Nazionale contro gli All Blacks-.presenti sulle maglie con il .L'articolo(Ceo): “diFir,” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.