Roma imprenditore cade nella rete del falso trading online | truffa da 60mila euro

, 22 novembre 2024- Gli operatori della Polizia di Stato, appartenenti al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di, hanno arrestato in flagranza peraggravata un trentenne di nazionalità ucraina.L’uomo è stato identificato a seguito della denuncia sporta da unno, convinto ad investireda un sedicente broker che lo aveva contattato attraverso un social network.In particolare, dopo averlo indotto ad investire una piccola somma di denaro, iltore era riuscito a fargli investire cifre sempre più consistenti, facendogli credere – attraverso una falsa piattaforma dicreata ad hoc – che le somme depositate stessero rapidamente generando elevatissimi rendimenti.Nel momento in cui l’ha cercato di recuperare il denaro investito – circa 60 mila– trovandosi di fronte a obiezioni continue e pstuose da parte dei suoi “consulenti finanziari”, si è reso conto di essere stato raggirato e, di fronte alle sue insistenze, gli veniva proposto un incontro di persona, in occasione del quale avrebbe dovuto versare ulteriori 20.