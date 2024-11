Teleclubitalia.it - Robbie Williams a Napoli? La star britannica potrebbe essere l’ospite a sorpresa per finale X Factor

Leggi su Teleclubitalia.it

atteso per ladi Xin piazza Plebiscito giovedì 5 dicembre. L’indiscrezione, riportata dal Mattino, non ha ancora trovato conferma ufficiale, ma sembra sempre più improbabile che lafaccia tappa nel capoluogo campano per l’attesissimo evento. La certezza arriverà solo con il prossimo episodio del .L'articolo? LaperTeleclubitalia.