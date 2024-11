Ilgiornaleditalia.it - Richard Nixon e i tradizionalisti cattolici, gli opposti si rispecchiano, nello strabismo anti-russo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Se De Mattei e Padre Livio fossero coerenti con i principi che professano dovrebbero difendere a spada tratta il Nuovo Corso americano. Se non altro per evitare di gettare olio sul fuoco e per favorire un clima che ci salvi dalla distruzione totale Un articolo di Roberto De Mattei, alfiere de