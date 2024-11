Zonawrestling.net - Renee Paquette si tiene a distanza mentre Jon Moxley dichiara guerra all’AEW:”Cerco semplicemente di starmene alla larga”

Leggi su Zonawrestling.net

Jonha seminato il caos in AEW sin dal suo scioccante ritorno dopo AEW All In, dove hato in modo criptico: “Non è più la vostra compagnia.” Le sue azioni da allora sono solo peggiorate, culminando in un violento attacco a Bryan Danielson dopo aver conquistato l’AEW World Title ad AEW WrestleDream. La presa di potere diha lasciato i fan sbalorditi e lo spogliatoio sconvolto, ma una persona che sifuori da tutto questo è sua moglie,, reporter nel backstage e presenza costante in AEW, ha affrontato il tema delle azioni del marito durante un’intervista a Busted Open Radio. Quando le è stato chiesto dell’atteggiamento diha chiarito che sta mantenendo le distanze a livello professionale.“Non lo so” ha detto. “di