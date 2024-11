Latinatoday.it - Regione Lazio, nel centrodestra volano fogli e stracci. La crisi delle poltrone ancora non è risolta

Leggi su Latinatoday.it

Urla, accuse di essere "inaffidabili" alanciati "in faccia" nella buvette della. Nelsono saltati i nervi e ormai in molti si chiedono quanto dureràe come si risolverà lo stato di tensione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il litigio tra Forza.