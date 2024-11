Ravennatoday.it - Raccolta rifiuti, arriva il "bollino giallo" per i sacchi fuori dai contenitori

Leggi su Ravennatoday.it

Un nuovo sistema per ladeiindifferenziati con l'arrivo della tariffa puntuale a Cervia. Da lunedì 25 novembre, spiega Hera, non verranno più raccolti idal contenitore per l’indifferenziato e verrà posizionato dagli operatori Hera il. "Per effetto.