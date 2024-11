Questione Ricicla in consiglio comunale Figliolia | È una discarica

Leggi su Ilblogdigio.it

Aula consiliare piena per la seduta odierna delputeolano. I rappresentanti delle associazioni e comitati locali hanno fatto sentire la propria presenza, un segno chiaro e deciso che non abbasseranno la guardia sull’annosadi Via Fascione. Espletate le formalità iniziali e constatata la presenza del numero legale con 19 presenti, il Presidente .” in: “È una” Il Blog di Giò.