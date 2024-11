Quando si gioca Italia-Australia semifinale di Coppa Davis? Data orario e tv

Leggi su Sportface.it

La vittoria del doppio Sinner/Berrettini ha permesso all’di superare lo scoglio Argentina e di staccare il pass per le semifinali della2024, dove affronterà l’. Sarà un remake della finale dello scorso anno, che ha sorriso ai colori azzurri con la vittoria dell’Insalatiera 47 anni dopo la prima volta. La nazionalena, guidal capitano Filippo Volandri, scenderà in campo contro gli Aussie con la certezza Jannik Sinner, che sfiderà il numero unono Alex de Minaur, già battuto una settimana fa alle Atp Finals di Torino 2024. Qualche incognita in più invece sull’altro singolarista, con Musetti oggi sconfitto nettamente da Francisco Cerundolo al termine di una prova molto opaca: al suo posto potrebbe esserci Berrettini, la cui tenuta però è da verificare anche in ottica doppio con eventualmente due partite nel giro di poche ore.