Putin | produrremo missili ipersonici

21.15 Il presidente russo Vladimirha detto che il test del missile ipersonico Oreshnik lanciato in Ucraina è stato un successo e ha avvertito che Mosca continuerà a testarne altri "in situazioni di combattimento". Secondo i media russi,ha inoltre annunciato l'avvio della produzione in serie di questi"in grado di colpire tutta l'Europa". "Nessun sistema al mondo è capace di intercettarli", ha affermato