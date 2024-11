Cataniatoday.it - Privatizzazione del porto di Ognina, Saverino (Pd): "Si restituiscano gli spazi ai cittadini e ai turisti"

Leggi su Cataniatoday.it

“La Regione siciliana deve intervenire tempestivamente sull’ampliamento all’attività privata nel porticciolo di, che va a discapito divitali per la collettività. Servono provvedimenti urgenti e concreti per avere un rapido ed effettivo recupero degligià sottratti per.