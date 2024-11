Inter-news.it - Precedenti Verona-Inter: l’ultimo un pareggio! Anche una goleada

si gioca domani, sabato 23 novembre alle 15. Idono buoni a livello generale. L’ultima sfida al Bentegodi diè un2-2, ma c’èunanon troppo lontana.– Quello di domani sarà ilnumero 43 in trasferta. I successi sono poco più della metà, 22, contro gli 8 degli scaligeri e 12 pareggi. I gol fatti 70, quelli subiti 43. Dopo l’1-0 del 9 febbraio 1992, gol di Ezio Rossi, l’è imbattuta al Bentegodi con 9 vittorie su 12. Con la striscia positiva cominciata il 3 novembre 1996 con uno 0-1 deciso da una grande azione di Javier Zanetti, all’epoca ancora non capitano. La scorsa stagione all’andata l’indimenticabile gol di Davide Frattesi in pieno recupero, poi il2-2 del 26 maggio 2024., neiunaIN TOTALE – La prossima sarà la 67ª sfida traed Hellasin Serie A: i nerazzurri conducono il bilancio con 40 successi contro quattro dei gialloblù, completano 22 pareggi.