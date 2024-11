Sport.quotidiano.net - Prato, colpo di mercato: arriva il centrocampista Cozzari

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 novembre 2024 - Erano attese novità dida casae puntuali sonote. I biancazzurri hanno messo sotto contratto Mattiacentrale mancino classe 1999. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, dove si è messo in luce fino alla Primavera 1, nella prima parte di questa stagioneè stato protagonista con la maglia dello United Riccione nel girone D di serie D, collezionando nove presenze in campionato e una in Coppa Italia. Il calciatore ha già svolto i primi allenamenti con il gruppo ed è a disposizione del tecnico Marco Mariotti per il derby di domenica con la Zenith dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla società emiliana., che può ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo agendo anche da mediano basso o da trequartista all’occorrenza, ha già una grande esperienza in Serie D.