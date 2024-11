Lanazione.it - Prato, al circolo la festa delle badanti

, 22 novembre 2024 – L’Associazione Gemma ha organizzato una serata speciale alArci di Paperino, dedicata alle, una figura sociale sempre più centrale nella nostra comunità. Questa, concepita come un apericena conviviale, ha riunito le lavoratrici, moltequali regolarizzate e supportate proprio grazie all’Associazione Gemma, insieme ai loro familiari. La serata è stata un’occasione per celebrare non solo il lavoro prezioso, ma anche per scoprire la ricchezza culturale che esse portano con sé. I partecipanti hanno potuto gustare piatti tipiciloro terre di origine, un viaggio gastronomico tra sapori e tradizioni che raccontano storie di sacrificio e lontananza. Questa iniziativa ha voluto mettere in luce il volto umano dell’immigrazione: donne che, lasciando le proprie famiglie nei paesi d’origine, dedicano la loro vita alla cura e all’assistenza dei nostri cari.