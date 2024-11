Perugiatoday.it - Pomeriggio musicale al liceo Mariotti per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne

Leggi su Perugiatoday.it

Il 26 novembre alle ore 17 presso l’aula magna delsi terrà un’edizione speciale del progetto “Pomeriggi Musicali”, appuntamento nato per mettere in luce le eccellenze dell’istituto perugino, ma legato in quest’occasione agli eventi celebrativiGiornata internazionale contro.