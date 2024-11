Foggiatoday.it - "Più che una strada provinciale questo è un percorso di guerra"

Leggi su Foggiatoday.it

Salve FoggiaToday, volevo segnalare le condizioni del mantole della25 (ndr 'Di Mezzana Grande' in agro di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico).Questa arteria, come tante altre, è impercorribile ed alcune di queste sono chiuse al traffico. Sono percorse.