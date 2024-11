Perugia-Arezzo oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Renato Curi valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La formazione biancorossa sta disputando una stagione al di sotto delle sue possibilità e avrebbe bisogno di trovare una svolta, per cercare di recuperare terreno nei confronti delle dirette avversarie per la lotta playoff., come seguire il matchLa compagine toscana, dal suo canto, si sta rendendo protagonista di un campionato di altissima classifica e vuole restare a ridosso delle prime della classe, in modo tale da continuare a sognare in grande in vista dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252.