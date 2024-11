Fanpage.it - Perché si parla tanto del rebranding di Jaguar

Leggi su Fanpage.it

, brand di auto inglese, ha presentato il suocon un video in cui viene mostrato per la prima volta il nuovo logo del marchio. Le critiche non sono mancate, compresa quella di Elon Musk, che però teme la concorrenza nel mercato dell'auto elettrica.