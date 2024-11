Cesenatoday.it - Per il Black friday per la prima volta negozi aperti fino alle 23: "Vogliamo che i cittadini vivano il centro"

Leggi su Cesenatoday.it

L'iniziativa lanciata dai commercianti delstorico per venerdì 29 novembre, in occasione del23 e tante iniziative con dj-set, cultura e laboratori per i più piccoli che animeranno ilstorico.Leggi la notizia completa