Per Geolier nuovo album e un libro | A Sanremo ci torno

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Tra fischi che hanno fatto polemica, un primo posto sfiorato ae tre sold out allo Stadio Maradona,continua a lasciare il segno. E sul possibile rial festival promette: “però ci”. Il rapper napoletano lo fa nel‘Per sempre’, edito da Mondadori e scritto con Federico Vacalebre, che esce oggi insieme al secondo capitolo del suo ultimo, già certificato triplo platino da Fimi/Gfk Italia, ‘Dio lo sa – Atto II’. Il, ricco di ricordi, fotografie e aneddoti personali, promette di diventare un vero caso letterario. Con 50mila copie in stampa, si era già posizionato al primo posto nelle classifiche di prevendita prima dell’uscita ufficiale. Oggi, al Vulcano Buono di Nola, il primo firmacopie è già sold out. Ilripercorre l’incredibile viaggio di, partendo dalle sue radici nei quartieri periferici di Napoli fino al palco dell’Ariston e ai tre eventi storici allo Stadio Maradona: nessuno prima di lui era riuscito nell’impresa di riempire per tre date consecutive lo stadio napoletano.