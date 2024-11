Agrigentonotizie.it - Paralizzato dopo sparatoria: giudizio immediato per commerciante

Leggi su Agrigentonotizie.it

per Francesco Russo, 30 anni di Joppolo Giancaxio, arrestato lo scorso 25 agosto per aver sparato a un compaesano 23enne al culmine di una lite.Il tentato omicidio di Joppolo, il 23enne restaLa vittima, peraltro, è rimasta paralizzata per una lesione.