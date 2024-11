Ilgiorno.it - Parabiago, rinviata la chiusura del sottopasso di via Matteotti

(Milano), 22 novembre 2024 - Ladeldi via, prevista per consentire la realizzazione del quarto binario ferroviario, è stata posticipata. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che i lavori che comporteranno il blocco della viabilità inizieranno non prima di marzo 2025. La decisione è emersa dopo un confronto tra l’amministrazione comunale e l’azienda incaricata degli interventi, convocata nuovamente per fare chiarezza sui ritardi accumulati. In particolare, si registrano rallentamenti significativi nell’approvazione dei progetti da parte di RFI. Nel frattempo, l’accordo prevede l’avvio delle opere preliminari nelle aree circostanti al, senza interferire con la viabilità attuale. Lavera e propria avverrà solo nelle fasi successive, quando sarà strettamente necessaria.