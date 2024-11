.com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, un altro scontro diretto: arriva Eppan

Gli alto-atesini sono reduci dal pareggio contro il Cassano Magnago. Morettin: “La vittoria del derby contro Camerano è dedicata a mio nonno, è ora di vincere in casa”, 22 novembre 2024 – Alla ricerca del bis. A caccia del primo successo interno. La, reduce dal fantastico blitz nel derby giocato a Camerano mercoledì, torna subito in azione.appuntamento delicato: domani, alle ore 18,l’al PalaSport di. Dodicesimo e penultimo impegno del girone di andata di Serie A, gli ospiti registrano due lunghezze di vantaggio rispetto al team guidato da coach Andrea Guidotti.Francisco Morettin, tra i trascinatori a Camerano, riavvolge il nastro delle ultime ore vissute dall’ambiente biancoblu: “Il derby è stato difficile, come lo immaginavamo.