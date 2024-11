2anews.it - Ospedale degli Incurabili, un bando da 100 milioni per la riapertura

Leggi su 2anews.it

Un investimento da centodi euro per recuperare l’, struttura storica che si trova nel centro di Napoli, alle spalle di via Foria, dopo il crollo del 2019. Centodi investimento da parte della Regione Campania per la riqualificazione, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’nel centro di Napoli, .