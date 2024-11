Ravennatoday.it - Orientamento scolastico, open day all'istituto Persolino-Strocchi

Leggi su Ravennatoday.it

Riapre le porte per l'day l’professionaledi Faenza sabato 23 novembre, con incontri in entrambi i plessi della scuola. Sono in programma altre due giornate per l'accoglienza degli studenti, fissate il 14 dicembre e l’11 gennaio.Sabato dalle 14.30 sarà.