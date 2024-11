Leccotoday.it - Omicidio Ziliani: nessuno sconto di pena, Mirto Milani e le complici condannati all'ergastolo

Leggi su Leccotoday.it

Non c'è alcunodi. La Corte d'assise d'appello ha confermato l'per Paola e Silvia Zani, figlie della vittima, e per il loro amante lecchese: dalla pubblica accusa erano stati definiti alla stregua di un "trio criminale". Anche il dibattimento in secondo grado ha.