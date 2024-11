Vanityfair.it - Omicidio Francesca Deidda, dopo sei mesi il marito Igor Sollai confessa di averla uccisa e di averne nascosto il corpo

Leggi su Vanityfair.it

Nell’interrogatorio, durato quattro ore, il 43enne ha spiegato come ha ucciso la moglie e come poi si è liberato del cadavere, ma non ha parlato del movente