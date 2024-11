Bolognatoday.it - Nuovi cantieri del tram: come cambia la viabilità in San Donato e Santa Viola

Leggi su Bolognatoday.it

Il cantiere delarriva in San, nel primo l’insediamento del cantiere nel lungo tratto che, partendo da viale della Repubblica e passando per la rotonda Biavati, arriva fino a via Andreini. Il secondo coinvolge il tratto di via Emilia Ponente compreso tra via del.