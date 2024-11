Arezzonotizie.it - Nuove Acque, lavori e possibili interruzioni al servizio

Leggi su Arezzonotizie.it

Per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Cortona, l’erogazione sarà interrotta mercoledì 27 novembre dalle 9 alle 15 in alcune vie: via Roma, Via Zefferini, vicolo lo lannelli, vicolo Uccelli, vicolo Cioli, via del Gesù, piazza del Duomo, via Ghini.