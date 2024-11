Ilpiacenza.it - Novembre non sorride al Piacenza Rugby

Leggi su Ilpiacenza.it

si rivela un mese difficile per il: seconda domenica di gioco e seconda sconfitta per i biancorossi. Dopo la trasferta di Noceto in cui avevano per lunghi tratti dominato il gioco, segnando tre mete e sfiorando l'opportunità di incassare due preziosi punti in classifica.