Lapresse.it - New York, primo trapianto completamente robotico di doppio polmone

Un team medico della NYU Langone Health ha eseguito ilinterventodidial mondo.La procedura segna un passo avanti nel potenziale della chirurgia robotica e della cura minimamente invasiva dei pazienti, rendendo il NYU Langone il nuovo nuovo leader nella chirurgia robotica dei trapianti in tutto il mondo.Il suo team ha trapiantato entrambi i polmoni in una donna di 57 anni, Cheryl Mehrkar, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Sono state effettuate piccole incisioni tra le costole, quindi il sistemaè stato utilizzato per rimuovere il, preparare il sito chirurgico per l’impianto e impiantare il nuovo. L’intervento è avvenuto il 22 ottobre ma la notizia è stata resa nota solo ieri.“Sono molto felice e grata alla famiglia del donatore” ha detto Mehkrar “per molto tempo mi è stato detto che non ero abbastanza malata per avere un”.