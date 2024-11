Quotidiano.net - Netanyahu, Orban sfida la Cpi: “Può venire in Ungheria, non lo arresterà nessuno”

Tel Aviv, 22 novembre 2024 – Il giorno dopo la decisione della Corte penale internazionale, a tenere banco sul fronte medio-orientale è ancora la notizia del mandato di arresto per il premier israeliano Benjamin, accusato con l’ex ministro della Difesa Gallant di “crimini di guerra”. Contrari gli Stati Uniti di Joe Biden che ha pronunciato parole dure: “L’ordine di arresto è vergognoso. Non c'è alcuna equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas”. Anche L’Unione europea non è compatta. Il presidente di turno del Consiglio Ue Victor, premier dell’la CPI: “Inviterò (il premier israeliano) ain, dove posso garantirgli che la decisione della Cpi non avrà alcun effetto”, ha detto intervistato in radio. epaselect epa11727582 Israeli Prime Minister Benjaminspeaks during a discussion called on by the opposition on the release of the Israeli hostages held by Hamas, at the Knesset in Jerusalem, Israel, 18 November 2024.