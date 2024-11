Feedpress.me - Nations League, sorteggio da paura per Spalletti: l'Italia pesca la Germania ai quarti

Saràaidi: questo il verdetto deldi Nyon . L’giocherà l’andata andata il 20 marzo in casa, mentre il ritorno il 23 in trasferta. La vincente diaffronterà in semifinale la vincente di Danimarca o Portogallo. Dall’altra parte del tabellone diOlanda-Spagna e Croazia-Francia, le cui vincenti si affronteranno.