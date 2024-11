Sport.quotidiano.net - Nations League, sarà Italia-Germania nei quarti

Nyon, 22 novembre – Affronteremo nella primavera del 2025 la giovane e talentuosadi Nagelsmann aidi finale di. E poi, nell’eventualità passassimo, ci toccherebbe in semifinale la vincente di Danimarca-Portogallo. Questo l’esito del sorteggio di Nyon per l’, qualificatasi per seconda nel suo girone solo per la peggiore differenza reti rispetto alla Francia che ci ha battuto 3-1 a San Siro nell’ultima giornata del girone. Nonfacile, per gli azzurri di Spalletti, ma d’altra parte le urne potevano riservarci o la Spagna o il Portogallo, oltre appunto alla, per via del nostro piazzamento nel gruppo. Gli altri duesono Olanda-Spagna e Croazia-Francia. L’, giunta terza nell’ultima, sembra aver ritrovato la strada dopo gli ultimi fallimentari Europei.